Scatta petizione a Le Badie: "Area da riqualificare. Rendiamola una piazza"

Raccolta firme a Le Badie, frazione a sud di Prato, per richiedere la realizzazione di una piazza all’interno del quartiere. Alcuni rappresentanti del quartiere de Le Badie, gli stessi che hanno creato il gruppo Facebook "Le Badie e il suo parco", infatti, stanno raccogliendo le firme dei residenti per presentare al Comune una petizione che solleciti la riqualificazione dell’area tra via delle Badie e via Fermi. "Pur essendo una zona ad alta densità abitativa, 6500 abitanti, - spiega Susanna Battistini, infatti, è uno dei pochi quartieri privo di uno spazio pubblico pavimentato". "All’angolo fra via Fermi e via delle Badie – continua Giovanni Longobardi – sorge già una piazzetta residuo di un’asta pubblica a seguito del fallimento di un mega condominio, trasformatosi poi in 4 singoli condomini. Piazzetta che a seguito della chiusura del fallimento non è mai stata riassegnata tanto da diventare luogo di degrado, e continuo abbandono di rifiuti ingombranti. Il Comune potrebbe intervenire magari con un esproprio o con qualsiasi altro mezzo per riqualificare l’area installando qualche panchina, piantando degli alberi per rendere la zona appetibile anche ai proprietari dei fondi sfitti che sono nella zona e per dare uno spazio di socializzazione ai nostri ragazzi".

Già durante la campagna elettorale i residenti di questa zona avevano fatto presente a Bugetti la necessità di questo intervento e adesso sperano che con la petizione sia possibile finalmente smuovere qualcosa. Ad intervenire sull’argomento anche Marco Sapia, assessore ai lavori pubblici. "Come da programma elettorale ben venga l’idea che ci possa essere uno spazio di aggregazione nella frazione. Va identificato a livello fisico il luogo, e l’area in questione adibita a parcheggio pubblico al momento non è nelle disponibilità del comune. Abbiamo intenzione di aprire una fase su una possibile progettazione. Bene che si apra un canale di dialogo con la cittadinanza che va poi incontro a quella che è la volontà della pubblica amministrazione".

A ribadire la necessità di una piazza a Le Badie è il consigliere Pd Edordo Carli. "La piazza de Le Badie è stata parte della mia campagna elettorale – commenta Carli- e punto focale della strategia di ascolto dei quartieri periferici promossa dalla sindaca. Con gli assessori Sapia e Biagioni abbiamo eseguito numerosi sopralluoghi con i residenti e oltre agli interventi di riqualificazione previsti per il giardino di Via Ferraris stiamo pensando di restituire questa nuova piazza che renderà decoro ai residenti e agli abitanti della zona". Tutti i cittadini e le cittadine che volessero maggiori informazioni in merito possono iscriversi al gruppo FB "Le Badie e il suo parco" o recarsi personalmente presso la Cartoleria "Mine Vaganti" e il Ristorante-Pizzeria "Quartier Generale" dove sarà sempre possibile firmare la petizione.

Monica Bianconi