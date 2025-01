Scacchi in biblioteca. Lezioni gratis per tutti

Ogni mercoledì in occasione dell’apertura serale, alla biblioteca Bartolomeo Della Fonte (piazza Don Milani, 1) si gioca a scacchi. Si chiama "Scacchi in biblioteca" la bella iniziativa di alfabetizzazione al gioco degli scacchi e, per coloro che già conoscono le regole del gioco, di socializzazione e condivisione di un momento di divertimento. Grazie alla collaborazione del montemurlese Andrea Stanzani, appassionato di scacchi, il Comune di Montemurlo ogni mercoledì sera dalle 21 alle 23 invita tutti ad avvicinarsi a questo gioco. La partecipazione è assolutamente libera e gratuita ed è destinata a persone di tutte le età. In biblioteca sarà allestita una sala con tutto il materiale necessario per iniziare giocare e almeno due volte al mese parteciperà alle serate un istruttore della Federazione italiana scacchi, che ha dato la propria disponibilità ad intervenire gratuitamente e portare il suo contributo da esperto, tenendo anche brevi corsi. "Ho iniziato con gli scacchi nel 2020 durante il Covid- spiega Andrea Stanzani -. Per passare il tempo ho iniziato a giocare con mia moglie, che già un po’ conosceva il gioco, poi mi sono appassionato e non ho più smesso. Non è sempre facile trovare un compagno con il quale giocare, ho provato a farlo con il computer ma non mi piace, preferisco il contatto diretto con le persone, insieme il gioco è più bello, si approfondiscono le tecniche, ci si confronta e si migliora". Il progetto nasce da una riflessione condivisa circa la necessità di diffondere il gioco degli scacchi ad ogni livello ed età, superando le logiche associative e mira a creare un luogo di socializzazione per i cittadini, dove possano fruire di postazioni di gioco libere e gratuite, senza alcuna necessità di tesseramento. Per informazioni si può chiamare la biblioteca Della Fonte 0574-558567. La partecipazione ai mercoledì è libera e gratuita.