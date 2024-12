Scacchi: il festival internazionale. Carmignano fa la ‘mossa’ giusta. Si sfidano più di cento giocatori

Gli scacchi, una passione senza età: il giocatore più giovane ha 6 anni, il decano 84. Il "Circolo pratese degli scacchi" insieme alla Federazione Scacchistica Italiana e alla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato ha organizzato il 1° Festival Internazionale di Carmignano che si sta svolgendo al circolo "Il Galli", in viale Parenti, dal 26 sino al 30 dicembre. Questo gioco ha avuto una rinascita nel periodo del Covid perché, anche se qualcuno non aveva la scacchiera in casa, ha imparato o si è perfezionato on line. "I giocatori – spiega Marco Caprino, presidente del Circolo pratese degli scacchi e anche lui campione regionale – sono 120, arrivano da varie zone d’Italia, come Roma, Monza, Genova e parecchi dalla Toscana. Questo torneo vuole essere il primo di un appuntamento fisso che ci auguriamo si possa svolgere ogni anno a Carmignano. Credo molto nel progetto anche perché sin dall’infanzia i bambini possono appassionarsi a questo gioco che aiuta a sviluppare le abilità matematiche". Fra i talenti toscani c’è Sara Gabbani, 20 anni che ha iniziato a 14, vive a Montecatini ma è iscritta al circolo di Prato ed ha vinto il titolo italiano di categoria (anno 2004) per ben due volte. Sara studia psicologia all’università di Firenze: "Questo è uno sport mentale, dove devi contare solo su te stessa e quindi molto stimolante". Il torneo vede la presenza di arbitri qualificati fra cui Leonardo Bartolini, arbitro alle Olimpiadi di scacchi del 2022 in India.

M.S.Q.