Scacchi, grande passione. Prato è campione d’Italia

Campioni italiani di scacchi. Prato difende i propri colori e porta a casa il posto d’onore sul podio. Si sono appena svolti i campionati italiani di scacchi a squadre under 18 a Lignano Sabbiadoro. Dieci le categorie in gara under 10, under 12, under 14, under 16 e under 18 a squadre miste e femminili. Prato, unica provincia della Toscana in gara, si è presentata alla competizione con quattro squadre miste: una under 10, due squadre under 14 e una under 18.

La squadra under 10 presentava in prima scacchiera Riccardo Frigerio (10 anni), in seconda Vittoria Nesi (10), in terza Claudio Cinquemani (9) e in quarta Ettore Sanzo (9). Dopo sei turni tiratissimi la squadra di Prato è riuscita ad aggiudicarsi il titolo italiano lasciandosi alle spalle le altre 14 compagini provenienti da tutta Italia.

Oltre al primo titolo nazionale a squadre per il Circolo Pratese degli Scacchi, si sottolineano anche i premi come miglior prima scacchiera per Riccardo Frigerio (6 vittorie su 6) e miglior seconda scacchiera per Vittoria Nesi (5 su 6). Buoni anche i risultati delle altre squadre che si sono piazzate tutte in posizioni più alte dei rispettivi ranking: under 14 (Alessandro Sergi, Christian Cinquemani, Giorgio Biagini e Niccolò Gorini, capitano Roberto Frigerio), under 14 (Leonardo Azzini, Alexandru Vasile, Rebecca Steri e Andrea Spinelli, capitano Emiliano Nesi) e under18 (Alberto Centamore, Alessandro Mattia, Martini Cosci e Christian Fratoni, capitano Marco Caprino).

Una ulteriore conferma della buona salute per il Circolo pratese degli scacchi, la società di via Benincasa infatti può vantare oltre al recentissimo titolo italiano conquistato anche campioni interprovinciali, campioni regionali e tanti giovani tesserati. Un movimento in crescita, che vede la partecipazione sempre più numerose anche di tante ragazze di talento.

Un impegno che sta dando sempre più soddisfazioni e risultati anche in termini di iscritti con il record di tesserati raggiunto.

Silvia Bini