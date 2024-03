Vaiano piange Saverio Pini, storico custode della Badia

Prato, 24 marzo 2024 – Si è spento all’età di 94 anni Saverio Pini, per anni custode del Museo della Badia di Vaiano. L’associazione pro Museo della Badia di Vaiano e l’associazione Nazionale Case della Memoria si uniscono al cordoglio per la morte di Pini, unendosi al lutto della famiglia: la moglie Ida, la figlia Cristina e la nipote Giulia.

Saverio Pini, classe 1930, è morto a Vaiano, dove era nato. Per lunghi anni custode del Museo della Badia di Vaiano - Casa Agnolo Firenzuola, ha avuto un ruolo determinante per il restauro e il salvataggio della Badia stessa. Negli anni ’70 e ’80, è stato il vero artefice dei restauri della Badia: prima il campanile che stava crollando nel 1974, poi nel 1979 i tetti della chiesa e nei primi anni ’80 tutti i tetti della Badia.

Nel 1984, promosse il restauro dei mobili settecenteschi della sacrestia, poi il coro monastico, e ancora negli stessi anni i due quadri cinquecenteschi di Giovanni Maria Butteri, aiutato da un’altra grande personalità di spicco (in contrasto con la sua umiltà e riservatezza) cioè P. Ermanno Cambié, sacerdote sacramentino che per oltre 20 anni è venuto a Vaiano per il servizio domenicale e che ha amato in maniera del tutto singolare la Badia di Vaiano, che allora era in condizioni di vergognoso degrado.

Nel 1992-1993, insieme ad altre pochissime persone, Saverio Pini è stato confondatore del Museo della Badia di Vaiano - Casa Agnolo Firenzuola. Poi, per lunghi anni, è stato custode attento e affidabile del Museo di Vaiano.

«Saverio Pini, fin da quando ero bambino e servivo la Messa in chiesa, mi ha trasmesso il suo amore appassionato nei confronti della Badia di Vaiano – dichiara Adriano Rigoli, presidente dell’associazione pro Museo e presidente dell’associazione Nazionale Case della Memoria -. Mi ha raccontato che nei decenni in cui ha seguito in prima persona i lavori di restauro della Badia di Vaiano, quando c’era un sopralluogo, quando si doveva fare una domanda di finanziamento o qualsiasi altra cosa inerente i restauri, senza esitazione fermava il telaio e andava in Badia per intere giornate».

Il funerale di Saverio sarà nella chiesa della Badia di Vaiano oggi alle 9.30.