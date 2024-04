Santini e Shen. La musica come dialogo

Far dialogare le culture, e prima di tutto i giovani, attraverso la musica. È la missione di cui sono protagonisti il musicista e compositore Federico Santini e l’arpista Siyun Shen, esperta in comunicazione e mediazione culturale, che domani alle 10, saranno ospiti di "A colazione con", al Palazzo delle Professioni, in via Pugliesi 26. L’appuntamento è promosso dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei Commercialisti per valorizzare giovani e professionalità originali ed emergenti. Santini e Shen, che domani si racconteranno e suoneranno insieme, a Prato hanno fondato l’associazione Il cacciatore di sogni. Sono reduci da un recentissimo viaggio in Pakistan, dove hanno raccontato e si sono confrontati su tecniche didattiche e musicali con centinaia di docenti e studenti. "Con Siyun Shen, oltre che partecipare alla conferenza come relatori, abbiamo fatto lezione alle loro classi, trovando alunni motivati, con la consapevolezza che lo studio faccia la differenza, offra la possibilità di una vita più ricca di possibilità e consapevole", racconta Santini.

Federico Santini ha composto colonne sonore per videogiochi, cortometraggi, spettacoli teatrali, pubblicità e festival. È attivo come compositore, arrangiatore e trascrittore di musica sinfonica, da camera e musica pop collaborando con istituzioni scolastiche e diverse. Dirige l’orchestra Ready to Play Orchestra (per la quale scrive anche gli arrangiamenti) che suona dal vivo le colonne sonore dei videogiochi ed è vincitore di numerosi festival internazionali.

