Santa Lucia nel mirino dei ladri "Da mesi siamo in balia dei balordi"

Topi di appartamento scatenati. Si spostano di zona in zona ma la sostanza non cambia: ladri che agiscono di giorno e di notte, indisturbati, lasciando ai proprietari paura, tanta amarezza, rabbia e danni da pagare. Questa volta la zona presa di mira è stata quella di Santa Lucia dove, negli ultimi mesi, i furti sono raddoppiati come sostengono i residenti.

Via Marradi, via Bensa, via De Amicis e altre strade nelle vicinanze sono state quelle più tartassate come racconta una residente. "Da un paio di mesi a questa parte – dice la donna – si stanno verificando furti quasi ogni giorno. Colpi in case a ripetizione: solo nel mio condominio i ladri sono entrati in tre appartamenti. Hanno provato anche nel mio ma per fortuna non sono entrati. Mi è rimasto però un danno da scasso alla controfinestra del terrazzo non indifferente e questa è la terza volta".

Secondo quanto riferito dalla donna, il modus operandi è sempre lo stesso. I ladri si arrampicano sui tubi e sulle grondaie, saltano sui terrazzi incuranti dell’ora e di chi è presente nelle proprie abitazioni, forzano le finestre, entrano e prendono quel che possano.

"Chiamiamo le forze dell’ordine ma non vengano neppure a vedere – aggiunge – Se i ladri sono entrati invitano direttamente a fare la denuncia. A noi restano i danni, la delusione e la paura che possano entrare quando siamo a casa". L’ultimo furto risale a domenica mattina quando i ladri, con una grata di un tombino, hanno sfondato la vetrina del bar Samarcanda in via Bensa. I ladri hanno arraffato quello che potevano: un sacco di caffè, il fondo cassa e qualche altro oggetto.

"Possiamo vivere con la paura? – conclude la donna – Ci costringono ad affrontare spese non indifferenti per mettere allarmi, grate alle finestre, telecamere e chi non se lo può permettere? Chiediamo più controlli e sanzioni più severe".

L.N.