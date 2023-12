Sangue e morte nella sala biliardo. I clienti scapparono dalle finestre

Ancora sangue in un locale gestito da imprenditori cinesi. Come tre mesi fa, quando finì molto peggio in una sala biliardo a Prato sud in piena notte.

In quel caso, appunto prima di mezzanotte, l’aggressore entrò nel capannone adibito a sala biliardi, salì al primo piano, cercò la sua vittima e poi la uccise sparando. Subito dopo rivolse l’arma contro se stesso e si tolse la vita. Anche in quel caso panico e paura fra i clienti che videro la scena. Alcuni lasciarono stecche e palline

e fuggirono per le scale, altri saltarono dalle finestre ferendosi dopo essere atterrati malamente sul terreno intorno al fabbricato. Le due vittime erano cittadini cinesi di 56 e 55 anni, pare soci in affari.