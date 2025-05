La Liberazione in una mostra multidisciplinare

Una mostra fotografica, oggetti d’epoca presi in prestito dai collezionisti, gli articoli della Costituzione e i canti partigiani. La scuola media "Leonetto Tintori", dell’istituto comprensivo Castellani di Iolo, ha lavorato da gennaio ad aprile per celebrare gli 80 anni della Liberazione. Referenti del progetto sono state le professoresse Angela Provenza, Caterina Santi (referente del parlamento dei ragazzi), Federica Baldi (responsabile del coro), Benedetta De Curtis (pianista del coro) coordinate dalla dirigente scolastica Giovanna Nunziata e dalla vice-preside Francesca Landi. Il lavoro, esposto nell’agorà della scuola, è stato multidisciplinare: hanno partecipato gli insegnati di lettere, storia, religione, arte. Ospiti della mostra sono stati la sindaca Ilaria Bugetti, la presidente dell’Anpi Angela Riviello e Fiorello Fabbri, ex partigiano. Il coro ha proposto oltre all’inno di Mameli, "Tre colori" di Tricarico, la "Guerra di Piero" di De Andrè e "Bella ciao". A settembre il coro della scuola Tintori è stato invitato alle celebrazioni della Liberazione. "Siamo stati la prima scuola ad aver attivato il parlamento degli studenti – spiega la vicepreside – e l’istituto, intitolato a Roberto Castellani, riserva da sempre molta attenzione alla memoria".

M. Serena Quercioli