San Michele, tutto esaurito. Doppio trionfo del Celeste

Carmignano si tinge di celeste. Termina con la vittoria del rione dell’ Arcangelo, l’edizione 2023 del San Michele, che fa cappotto e si aggiudica anche il Palio dei Ciuchi. Lo scorso anno erano stati i Bianchi a trionfare sia nella sfilata che al palio. Un’edizione all’insegna del tutto esaurito, con tribune al completo e tanta gente in piazza. Non sono mancate le solite contestazioni alla fine delle sfilate ma poi tutto si è risolto quando il sindaco ha annunciato il vincitore.

"E’ bello vedere l’entusiasmo dei carmignanesi e non solo – spiega il presidente del Comitato della festa di San Michele, Mauro Lassi – per una festa che celebra le tradizioni e la storia di Carmignano. E’ incredibile il lavoro fatto da tutti i rionali, durante i mesi precedenti, per arrivare al meglio alle sfilate. La qualità delle rappresentazioni teatrali cresce di anno in anno e, chi vi assiste per la prima volta, rimane a bocca aperta. Quest’ anno abbiamo aggiunto un tocco di modernità attraverso la vendita online dei biglietti sul sito ufficiale della manifestazione, per evitare le lunghe file alla ProLoco e abbiamo aumentato il numero delle navette, per ridurre il traffico delle macchine".

Ma ricostruiamo la terza e ultima giornata del San Michele. Si è aperta ieri mattina alle 10,30 in piazza Vittorio Emanuele II con il corteggio storico del Gruppo storico di Carmignano, con le rappresentanze e gli stendardi dei quattro rioni. Alle 11 la santa Messa con le rappresentanze dei rioni e del Comune. Alle 15.30 spazio al Corteggio Storico della Regione Toscana con Gonfalone, il Corteo rievocazione storica, del Gruppo di Carmignano e l’ esibizione degli sbandieratori del Gruppo Storico Carmignano.

Alle 16 la partenza delle quattro sfilate. Sono partiti i Bianchi con ‘Tra i sospiri degli alberi’, a seguire i Gialli con ‘Al di là del bene e del male 2’, poi i Celesti con ‘Inferno e Paradiso’, hanno concluso i Verdi con ‘Cogito et volo, ergo libero sum’. Le tematiche, ormai, erano conosciute e le performance dai più già viste, ma l’emozione è stata sempre protagonista: i carri, le musiche, soprattutto l’interpretazione da parte dei figuranti ha lasciato, anche per la terza serata, senza fiato. Dopo le sfilate è stato il momento della finalissima del Palio dei ciuchi. Il verdetto finale è arrivato con qualche minuto di ritardo.

La tensione è salita, in piazza il silenzio è calato. Si è zittito anche lo speaker Stefano Fatighenti, ormai un’ istituzione della festa. Minuti di tensione ed ecco che il sindaco Edoardo Prestanti ha annunciato la vittoria dei Celesti, premiati con una pregiata statua lignea rappresentante il Patrono Michele, donata al comitato da Fatighenti, in occasione dei suoi 40 anni di San Michele compiuti con l’edizione 2022.

Caterina Cappellini