San Domenico: domani torna Mani in piazza. Gli altri mercati in centro

Oggi fino alle 13 in piazza del Mercato le bancarelle di filiera corta di Terra di Prato, con le confezioni natalizie da scegliere come regalo. Domani giornata a tema natalizio anche in San Domenico: dalle 10 alle 19 una speciale edizione di Mani in piazza con stand di artigianato creativo ed enogastronomico, a cura del Comitato Piazza San Domenico. Dalle 10.30 alle 11.30 è prevista una visita straordinaria al Monastero di San Vincenzo e Santa Caterina da prenotare su Whatsapp al 340 1216563; alla stessa ora il teatro dei burattini di Rossella Ascolese e dalle 11.30 alle 12.30 letture e laboratorio con Storie della Mippa. Nel pomeriggio dalle 15 alle 16.30 laboratorio creativo Addobba la tua bici, con premiazione della bici più bella a cura di Pratociclabile riciclidea e alle 16.30 Spettacolo di luci e danza aerea. Sempre domani dalle 9 alle 19 c’è Mercatale Viva, mercatino con oggettistica per la casa e la persona, abbigliamento vintage, questa volta anche con l’arrivo di Babbo Natale. In piazza dell’Università tutto il giorno c’è Chi cerca trova, mercatino rivolto ai curiosi e agli amanti degli oggetti di una volta e da collezione: giocattoli d’epoca, libri antichi, quadri, stampe, a cura dall’associazione Asterisco.