Sagra cocomero. Torna la festa più fresca

Torna ad Oste la Sagra del Cocomero, la più fresca festa dell’estate montemurlese, giunta quest’anno alla sua 31esima edizione. La manifestazione si svolgerà domani alle 20 in piazza Amendola a Oste ed è promosso dalla Vab Montemurlo con il patrocinio del Comune. Una serata di musica e divertimento per ricordare quando nella piana del ’vecchio Pantano’ si coltivavano i cocomeri. Si parte alle 20 con l’apertura ufficiale della manifestazione dedicata al cocomero. Alle 20,30 si svolgerà la cena in piazza a base di pesce, realizzata grazie alla collaborazione con il ’Ristorante Oste’, per partecipare è obbligatoria la prenotazione al numero 333.4937677. Dalle 21.30 serata musicale con il gruppo ’Soul trip Acoust’, mentre alle 21.45 inizierà la distribuzione del cocomero. Il ricavato della manifestazione sarà utilizzato dalla Vab Montemurlo per acquistare attrezzature da impiegare nell’antincendio boschivo, e nelle attività di protezione civile che si rendono necessarie anche alla luce della recente alluvione che ha colpito Montemurlo. "Nel corso di questi anni la Sagra del Cocomero è diventata un appuntamento tradizionale delle iniziative estive della Montemurlo estate - dice Valerio Palandri della Vab Montemurlo -. Nata molti anni fa, per celebrare e ricordare questo frutto tipico della zona e della calda estate, quando nella piana montemurlese del vecchio Pantano si coltivava il cocomero, la sagra di anno in anno ha registrato sempre un buon successo di partecipanti". Per maggiori informazioni telefono 0574.682736 oppure 339.4090549 e mail [email protected]; si può seguire anche la pagina Facebook dell’associazione ’vab.montemurlo’.