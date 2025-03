Sacchi di sabbia. Ecco dove trovarli

"Avviso importante, se qualcuno avesse bisogno di sacchi di sabbia, per arginare eventuali allagamenti può andare al magazzino del Comune di Vaiano, in via Buricchi, di fianco alla Coop, e farselo dare". Ecco uno dei post che ieri sono comparsi sulla pagina Facebook, "Sei di Vaiano, se..." confermando che i social network sono il tramite utilizzato dai cittadini per avere informazioni in caso di emergenza e di allerta meteo. tra gli altri messaggi ci sono le notizie di chiusura delle strade – prima tra tutte la chiusura di via di Cantagallo nel tratto che da Figline di Prato porta alla Collina, verso Schignano, nel comune di Vaiano, e domande come: "La statale 325 è percorribile?". Gli altri utenti rispondono provando a tranquillizzare. E c’è chi mostra l’acqua che sgorga in via Faltugnano a causa della chiusura di un pozzetto.