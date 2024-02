Sabato con Tipo. Nuovo itinerario. E presto Ghemon

Nuovo appuntamento con Tipo, Turismo industriale Prato, sabato pomeriggio: il ritrovo è alle 15 nel parcheggio Camera di Commercio, lato via Pelagatti, gli spostamenti di questo tour saranno a piedi. Dal racconto dell’ex lanificio Orindo Canovai e del suo nuovo progetto di recupero, si passerà a visitare un esempio di rigenerazione urbana di edifici tessili, l’attuale Camera di commercioe i suoi spazi pubblici (biblioteca, auditorium, corte interna), frutto di un concorso di idee. Si proseguirà nella zona del Soccorso fino dove sorgeva il lanificio La Romita (location del film neorealista Giovanna di Gillo Pontecorvo) per visitare la realtà di oggi: Tribeca Design, fucina creativa di oggettistica e studio di interior design. L’itinerario vuole portare alla scoperta dell’area urbana, un tempo denominata Fuori porta Fiorentina (la porta Fiorentina, con tanto di dogana daziaria, era collocata tra piazza San Marco e l’attuale via Ferrucci). Si tratta di un tessuto urbano molto particolare, cresciuto prevalentemente nel corso della seconda metà del XX secolo, collocato a sud delle mura trecentesche e spesso definito "paesaggio della mixité", nel quale senza soluzione di continuità si incontrano piccoli e grandi capannoni industriali accanto a edifici residenziali. I costo dell’itinerario: 15 euro intero, 12 ridotto (under 14 e over 65; soci/iscritti di: Unicoop Firenze, associazioni Arci, Acli, Mcl, ex allievi Istituto Buzzi, patronati Cgil, Cisl, Uil, Ordine Architetti Prato), gratuito per i bambini con meno di dieci 10 anni. Biglietti on line su Ticketone.

C’è infine un’anticipazione per l’appuntamento di Tipo ad aprile: la sera di venerdì 12 l’ospite sarà Ghemon con il suo spettacolo "Una cosetta così", tra musica, stand-up comedy e storytelling, in una narrazione personale, vivace, sempre autoironica, tra vita privata e carriera pubblica, tra passioni quotidiane e piccole o grandi delusioni. Andrà in scena al Lanificio Bellucci. Sul palco anche Giuseppe Seccia alle tastiere e Filippo Cattaneo Ponzoni alla chitarra.