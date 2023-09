Rsa di Comeana alla coop Sarah Dalla Regione sostegno per le rette

Settembre inizia con due novità sul fronte delle rsa: l’accordo tra gestori e Regione Toscana per quanto riguarda la quota sanitaria, siglato ieri mattina, e l’acquisizione della gestione della Casa accoglienza anziani Comeana Odv da parte di Sarah Coop Sociale. Quest’ultima struttura, che era stata gestita da una organizzazione di volontariato che ha iniziato la sua attività nel gennaio 1996, rientra tra le quattro rsa a gestione diretta che fanno capo alla Sarah Coop, presieduta da Vladimiro D’Agostino. Comeana sarà a gestione diretta insieme alle rsa Pio Istituto, San Francesco a Bonistallo e La Collinella a Montaione; altre due strutture sono a gestione indiretta, la rsa di Iolo e Casa Serena a cui Sarah fornisce il personale. Tutto il personale di Comeana, una trentina tra infermieri ed oss, è stato assorbito dalla cooperativa subentrata. La rsa prevede 31 posti residenziali per non autosufficienti e 8 posti del centro diurno. La scelta di affidarsi ad una realtà più strutturata e professionale quale la Sarah Coop sociale è dettata da diverse ragioni. Le sfide create dalla pandemia, con la conseguente difficoltà economica, oltre alla difficoltà di reperimento di personale sanitario specializzato, hanno spinto il consiglio direttivo di Casa Accoglienza "a riflettere sulla necessità di una gestione diversa dell’attività". Iniziando da una questione di ordine amministrativo e formale con la conseguente "difficoltà da parte di Casa Accoglienza Anziani Comeana OdV di proseguire la gestione dell’attività attraverso un consiglio di solo volontari, essendo invece necessarie sempre maggiori competenze e conoscenze". Da non sottovalutare la ragione di ordine economico "date le sempre maggiori difficoltà a far bilanciare i propri costi con i propri ricavi in un contesto come quello dell’attuale piccola dimensione gestionale della Casa Accoglienza Anziani di Comeana". Dunque, l’acquisizione da parte di Sarah Coop sociale "è avvenuta, nell’assoluta necessità di creare le condizioni per assicurare una prospettiva di continuità dell’attività, con lo scopo di un allargamento sinergico delle prospettive di durata della stessa garantito da una realtà come Sarah".

Intanto, come detto, la Regione Toscana ha provveduto ad aggiornare la quota sanitaria di 5 euro e 10 centesimi che insieme a quella sociale va a completare la retta degli anziani non autosufficienti ospiti delle rsa. Un aumento per il quale i gestori toscani e anche pratesi hanno lottato duramente negli ultimi mesi. "Questo accordo – commenta commenta Alberto Grilli, presidente di Confcooperative-Federsolidarietà Toscana – che chiediamo da tempo con forza non risolve tutte le problematiche ma è un passo importante per aiutare le rsa toscane a continuare il loro lavoro mantenendo gli standard di qualità che le hanno caratterizzate". A quanto ammonta l’incremento del fondo destinato alla non autosufficienza? Gli importi giornalieri sono: 2 euro dal 1° luglio 2023, 1,60 euro dal 1° gennaio 2024 e 1,50 euro dal 1° gennaio 2025. Dalla Regione fanno sapere che "si tratta di un aumento da subito del contributo regionale di 60 euro al mese per ogni ospite di rsa, con ulteriori aumenti progressivi stabiliti anche per le due prossime annualità".

Sa.Be.