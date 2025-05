Canini e Buffa al Garibaldi, ultimi posti

Da ricordare i tre spettacoli della settimana al Garibaldi. Stasera alle 21 sul palco Jonathan Canini con il suo spettacolo dei record, Vado a vivere con me, che ha registrato in due anni oltre 30mila spettatori e più di cento repliche: biglietti sold out, ma ancora disponibili (non molti) per le repliche di martedì 20 e mercoledì 21 maggio, sempre alle 21. L’attore toscano, talento comico che spopola non solo sul web ma anche nei teatri, ha scritto lo show assieme a un pratese, ovvero Walter Santillo. E nel maggio 2023 è stato proprio il Garibaldi a ospitarlo in anteprima.

Pochissimi biglietti disponibili anche per Due pugni guantati di nero, domani sera alle 21: il giornalista di Sky Federico Buffa (foto) parlerà di Tommie Smith e John Carlos. È una delle immagini più famose del Novecento, quella in cui i due atleti si trovano sul podio dei 200 metri alle Olimpiadi a Città del Messico, il 16 ottobre 1968, con i pugni alzati, i guanti neri (simbolo del black power), i piedi scalzi (segno di povertà), la testa bassa. Dopo questa protesta per i diritti e contro il razzismo la loro carriera finirà e la loro vita diventerà un inferno. Eccola la storia, che Buffa racconterà anche a Prato.

Infine, pochi posti disponibili per Shamzy, comico molto seguito sul web, che giovedì alle 21 presenterà Testa di caos, mescolando irriverenza, sincerità e improvvisazione.