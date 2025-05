Bilancio, 8 milioni di investimenti . Riscossi 200mila euro di evasione

Dimiunuisce il disavanzo e aumentano gli investimenti. Il Comune di Montemurlo approva il bilancio consuntivo 2024 e rimanda al mittente le critiche avanzate da Fratelli d’Italia sulla gestione economica dell’ente. A seguito del disavanzo che si è creato sei anni fa sul ricalcolo dei consuntivi 2017-2018, il Comune sta portando avanti un lavoro che vede il disavanzo in forte diminuzione. Nel 2024 è pari a 1 milione e 880 mila euro con una riduzione importante che lo vede più che dimezzato dagli oltre 4 milioni di euro iniziali.

"È volontà dell’amministrazione comunale proseguire in questa direzione per poter migliorare sempre più la gestione e la situazione economica e finanziaria dell’ente" dice il sindaco Simone Calamai, commentando il consuntivo "Il 2024 è stato un anno incentrato sul miglioramento della qualità e quantità dei servizi e soprattutto sul un numero, che io definisco “impressionante” di investimenti. Sul consuntivo del 2024 abbiamo infatti 8 milioni circa gli impegni, un numero straordinario per un Comune delle dimensioni di Montemurlo e che è quasi raddoppiato rispetto al consuntivo 2023, quando eravamo a circa 4 milioni di euro di investimenti".

Tra gli investimenti attuati il sindaco ricorda il restyling di piazza Liliana Rossi a Oste, il risanamento del palazzetto dello sport di Oste post-alluvione, le somme urgenze di natura idraulica o ancora i cinque murales realizzati per migliorare il decoro e la bellezza della città. Forte anche l’impegno sulla gestione dei 15 milioni di euro del Pnrr.

"Questo miglioramento è dovuto anche ad un importante lavoro sulla fase di accertamento e riscossioni che vedono la riduzione del Fondo crediti dubbia esigibilità che si contrae a 10 milioni e 860 mila euro con un calo di oltre 200 mila euro, dovuto proprio all’attività di recupero sulle mancate riscossioni".