Rsa contro la Regione "Non usa tutti i fondi Le rette sono più care ma non è colpa nostra"

"Ci scusiamo con i familiari, manon è colpa nostra se dal primo aprile siamo costretti ad aumentare le rette per i loro cari in rsa. Aumenteremo fino ad un massimo di 5 euro, facendo passare la quota sociale da 57,50 ad un massimo di 62,50 euro al giorno perché la Regione Toscana, a fronte delle nostre richieste di supporto, ha elargito soltanto 62 centesimi in più per la parte sanitaria che aggiunti all’euro di aumento registrato negli ultimi undici anni, fissa il contributo a un euro e 62 centesimi". E scatta la polemica con i sindacati: "A Cgil-Cisl-Uil vogliamo dire che non è vero che avremo utili del 7% ai danni delle famiglie. La retta complessiva, parte sanitaria e sociale, sarà di 115 euro al mese e non di 300 euro, come detto dai sindacati". A parlare, compatti, sono i gestori dell’80% delle rsa pratesi: Vladimiro D’Agostino per quelle associate Uneba (Pio Istituto Santa Caterina, S. Francesco, Luisa e Livio Camozzi, Accoglienza Comeana, S. Maria della Pietà, Accoglienza Misericordia Vernio, Casa Serena Ricci), Paolo Migliorini e Teresa Aloi per quelle associate Arsa (Villa Niccolini, Ubaldo Biti, Villa Maria Assunta e Lice Mengoni), Margherita Forciniti e Adriana Tiezzi (Astir-Casa di Marta)...