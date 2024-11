Rosario, l’ingresso del nuovo parroco 400 fedeli per accogliere don Gianni

Don Gianni Gasperini è il nuovo parroco della chiesa di Santa Maria del Rosario a Poggio a Caiano. Domenica alle 18 la chiesa era gremita, con la presenza di oltre 400 fedeli, per la messa officiata dal vescovo di Pistoia, monsignor Fausto Tardelli.

Alla celebrazione hanno partecipato i sacerdoti del vicariato, le Suore Minime del Sacro Cuore con la madre generale, suor Annalisa Colli che è stata anche il testimone di don Gianni, il sindaco Riccardo Palandri e gli assessori e anche tanti montemurlesi. La parrocchia di Santa Maria del Rosario dall’agosto 2021 sino al mese scorso è stata guidata da don Sergio Cristo, sacerdote incardinato nella diocesi di Acerra e richiamato dal proprio vescovo per le necessità pastorali della zona. Così il vescovo di Pistoia ha individuato in don Gianni, proveniente dalla parrocchia del Sacro Cuore di Montemurlo, la nuova guida per la parrocchia che conta circa 4mila anime. Nell’omelia il vescovo ha sottolineato: "I sacerdoti hanno lasciato tutto per annunciare il Vangelo e la loro è un’opera importantissima per la vita della chiesa. Ricordate che il prete non è il centro della comunità, non è il capo della Chiesa: resta Gesù Cristo al centro e capo della parrocchia, il prete agisce in nome di Cristo".

Don Gianni ha preso la parola alla fine della celebrazione, con i ringraziamenti, soffermandosi sulla storia della chiesa di Santa Maria del Rosario e la coincidenza del suo ingresso con la data di battesimo della beata Margherita Caiani: "Entro qui con voi per fare un cammino ma bisogna chiedersi: che tipo di cammino vogliamo fare? Perché ce ne sono tanti. Vorrei provare quello che sentiamo come una bellezza attrattiva. Il desiderio è quello che unisce tutte le realtà parrocchiali, dai fedeli alle associazioni. La bellezza dia a tutti coscienza e io cercherò di dare aiuto".

M. Serena Quercioli