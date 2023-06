Rock in Giardino, Sagra dell'Uva e Concerti nei Giardini della Misericordia di Montemurlo

Non c’è tempo per annoiarsi nei giardini della Misericordia di Montemurlo di via Contardi: le sere estive si trascorrono a tempo di rock aspettando la tradizionale Sagra dell’uva di settembre, sorseggiando buona birra dei Due mastri e assaggiando gustosi panini, hamburger e hot dog. Il tutto gestito dai volontari della Misericordia e del circolo Csi, e in alcuni casi dal bar Figaro che cura il Ciringhito ogni sera dalle 19.30. Alle 21 spettacoli. Il programma ha il patrocinio del Comune di Montemurlo (prenotazione dal lunedì al venerdì 15.30- 17.30 al 345 2319202). Il primo appuntamento è per domani alle 21 con Mise’s got talent, spettacolo presentato dal comico montemurlese Ciccio Toccafondi: si esibiranno 12 tra cantanti, comici ed intrattenitori. La giuria, composta dal sindaco Simone Calamai, dal rapper Bleba (foto), dalla giornalista de "La Nazione" Sara Bessi e dal presidente della Confraternita di Montemurlo, Daniele Lombardi, sceglierà la terna dei finalisti. Il vincitore della serata si aggiudicherà una gift card per il centro Asmana. Un primo sarà poi attribuito dalla giuria popolare. Il 30 giugno il bar Figaro allestirà una steak house con specialità alla brace e si esibirà Lost Dogs, tribute band dei Pearl Jam; il primo luglio i volontari della Misericordia presenteranno come specialità paiella e sangria, mentre alle 21 si esibiranno i Banana split, gruppo che esegue sigle e canzoni dei più celebri cartoni animati degli anni 80 e 90, supporter anche a Cristina D’Avena al settembre pratese. Il 2 luglio: specialità stinco con patate e birra. A seguire il concerto dei Night Train, tribute band dei Guns & roses. Infine il 7 luglio sarà una serata che la Misericordia organizza col patrocinio del Comune e della Pro loco: il ricavato sarà devoluto per l’acquisto di un defibrillatore. Sul palco la band Victims of the System, tribut band dei System of a down, che festeggerà i suoi primi venti anni di attività.