Roberto Benigni con don Sergio. Incontro “pratese“ sull’Adriatico

Come due vecchi amici al ristorante. Un incontro non voluto ma casuale. Guidati dalla fede, verrebbe da dire a giudicare dai diretti interessati coinvolti in questa reunion improvvisata. Peraltro, non in Toscana, ma in Romagna.

Del tutto fortuito l’incontro in un ristorante sul mare Adriatico fra don Sergio Cristo, parroco di Poggio a Caiano e Roberto Benigni: un caldo saluto e qualche battuta scambiata prima di mettersi in posa sfoggiando dei gran sorrisi.

Giacca e camicia bianca per Benigni e maglietta verde estiva per don Sergio.

L’attore originario di Prato e don Sergio si conoscono da tempo ormai, e il caso ha optato per un incrocio lontano dalla Toscana. Quale modo migliore per suggellare il momento, celebrare l’affetto e il rapporto che li lega con una foto ricordo, allora, successivamente postata poi sui canali social del parroco.

L’attore premio Oscar e cantore-divulgatore (come nessuno mai) della Divina Commedia di Dante Alighieri, però parrebbe essersi raccomandato per la riservatezza con don Sergio, dato che st trascorrendo un periodo di relax.

Impossibile però non concedersi per una foto ricordo. E, a riguardo, numerosi sono stati i like di apprezzamento dei fedeli e compaesani di Poggio a Caiano.

Per dovere di cronaca, è giusto però ricordare che don Sergio a fine settembre lascerà la parrocchia di Santa Maria a Poggio a Caiano, per far ritorno nella diocesi di Accerra, da dove proviene in quanto sua diocesi di origine, dopo due anni alla guida della comunità..

Al suo posto, per decisione presa dal vescovo di Pistoia monsignor Fausto Tardelli - dato che sia Poggio a Caiano che Montemurlo fanno parte a tutti gli effetti della diocesi di Pistoia -, arriverà a Poggio don Gianni Gasperini.

La nomina sarà effettiva a partire dal mese di ottobre, stando a quanto disposto da Sua Eccellenza Tardelli.

Don Gasperini lascerà quindi la parrocchia del Sacro Cuore a Montemurlo, da lui retta dal 2018 sino ad oggi.

Lo stesso vescovo, monsignor Tardelli, ha assicurato a fine luglio che provvederà quanto prima a nominare il nuovo parroco per il Sacro Cuore.