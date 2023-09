Roberta Bellini, fondatrice della "Pasticceria Roberta", addio a 82 anni

E’ morta a 82 anni Roberta Bellini, fondatrice nel 1974 con la famiglia della "Pasticceria Roberta" di Poggio a Caiano. Il locale di via Cancellieri è un’attività storica ampliata negli anni con catering, affittacamere e punto pranzo. Roberta Bellini era riservata, poco incline ad apparire ma aveva sempre un sorriso per tutti. "Una grande donna – la ricorda Sergio Campanelli, presidente della Misericordia – che ha trasmesso tanto a tutti con il suo dolce rapportarsi". Centinaia i messaggi di cordoglio affidati ai social. "Lei è stata – dice il sindaco Riccardo Palandri – una vera istituzione per Poggio. Ai familiari le nostre condoglianze e un grande abbraccio". La salma è esposta alle cappelle della Misericordia, i funerali domani alle 16 al Santissimo Rosario.