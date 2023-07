Ritrovarsi dopo quarant’anni La bella lezione degli studenti

Una reunion emozionante. Si sono ritrovati qualche sera fa, nella splendida cornice di piazza Sant’Agostino, i ragazzi e le ragazze della "mitica V C del liceo scientifico Copernico". La classe, che si è diplomata nel 1983, si è ritrovata dopo 40 anni. "L’emozione è stata fortissima, alcuni di noi non si vedevano da allora. Ci sono stati grandi abbracci e baci. E poi ci siamo concessi una foto – raccontano –nella stessa formazione di allora, solo con tutto il bagaglio di vita sulle spalle". La cena si è svolta al ristorante "Maddalena". "Sono bastati pochi minuti per ritrovare l’intesa di amicizia che avevamo", raccontano: ricordi, aggiornamenti e risate non sono mancati. Come la promessa di far diventare la bella serata di ritrovo un appuntamento annuale. Ecco gli ex studenti protagonisti della reunion: Simone Calamai, Maurizio Chilleri, Sofia Massai, Marco Lotti, Silvia Parigi, Roberto Maiorana, Silvia Magazzini, Marcello Seu, Angelo Sassaroli, Gianluca Ricci, Mariella Corsi, Martina Figna, Silvia Alessi, Caterina Cappelli, Costanza Tassi, Patrizia del Santo e Silvia Avigdor.