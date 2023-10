Ritrovarsi 50 anni dopo. Una cena di classe storica

I bambini di ieri si sono ritrovati. Mezzo secolo dopo. Adulti, un bel pezzo di vita alle spalle da raccontare tra aneddoti, risate e sicuramente qualche lacrima. Di certo tante emozioni. I bambini che nel 1973 hanno frequentato la 1ª elementare di Galciana, si sono ritrovati, 50 anni dopo, a cena. E si sono scattati una foto ricordo che voleva essere lo "specchio" di quella di classe di 50 anni fa. "Abbiamo cercato, defezioni e mancanze a parte, di rimetterci per quanto possibile nello stesso ordine", spiegano. E così eccoli, i bimbi di ieri, adulti nella foto di oggi durante la serata al circolo di Viaccia: nella fila in alto Andrea Raugia, Marco Mannori e Parrizia Pagni. Fila centrale: Stefania Dolfi, Gigliola Banacchioni, Lucia Rosati, Cristina Maxxone, Chiara Baroncelli, Antonella Mazzoni, Elena Gorini, Stefania Mencaroni. Seduti: Petra Bachmann, Carlo De Luca, Massimiliano Tesi, Simone Settesoldi, Marco Zanieri, Battista Antonio Baiano. A fornire la foto "storica" Pietro De Luca: non ha potuto partecipare alla cena ma ha voluto esserci, in qualche modo, con lo scatto che ha dato il via a questo viaggio nei ricordi.