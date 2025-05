’Ritratti dell’anima’ in sala Fabbretti

Una serie di quadri scenici che rappresentano incontri immaginari, fuori dal tempo e dallo spazio, fra sette importanti pittori, permettendo al pubblico di addentrarsi nelle loro passioni, nei loro tormenti e nelle loro visioni rivoluzionarie: è questo "Ritratti dell’anima" che Lorella Paola Betti ha composto attingendo liberamente a testi teatrali contemporanei e che andrà in scena martedì 27 maggio alle 21 nella Sala teatrale ’Fabbretti’ di San Giusto. E’ una ‘prima’ quella che, con la regia della stessa Betti e di Antonella Bretti che ha curato anche l’ideazione scenografica musicale e i costumi, viene affidata alla recitazione di un gruppo di "Nuova Colmena", associazione che si occupa non solo di teatro ma anche di scrittura creativa e di tutto ciò che può potenziare il talento artistico e personale. Sono dei giganti, uomini e donne di epoche diverse, i pittori protagonisti della pièce teatrale: Artemisia Gentileschi, Elisabeth Vigée Le Brun, Vincent Van Gogh, Pablo Picasso, Amedeo Modigliani, Tamara de Lempicka, Frida Kahlo. Ognuno di loro porta in sé il peso della propria epoca e delle proprie battaglie interiori, in una visione dell’arte che va al di là della bellezza estetica per tradursi in una dichiarazione di esistenza, in un grido ribelle contro l’omologazione e il condizionamento sociale che risuona attraverso i secoli. I biglietti sono disponibili in teatro fin dalle 20.30 del giorno dello spettacolo.