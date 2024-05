Ritorna la notte di Radio Bruno. L’ouverture di Prato è spettacolo

Nuova anticipazione per Settembre Prato è Spettacolo. Ad aprire la nona edizione del festival in piazza Duomo giovedì 29 agosto tornerà a Prato, dopo il grande successo del 2019, la notte di Radio Bruno, una scintillante festa della musica ad ingresso gratuito che vedrà sul palco i nomi più importanti delle classifiche radiofoniche. Aprire il festival con una grande serata con i beniamini dei più giovani, sarà il modo migliore per iniziare Settembre Prato è Spettacolo, arrivato quest’anno alla sua nona edizione. Radio Bruno Estate sarà trasmessa in diretta radio, in tv sul canale 73 del digitale terrestre e in streaming sul sito e sull’app di Radio Bruno. L’apertura dei varchi d’ingresso sarà alle 19.30, mentre la serata inizierà alle 21. Vale la pena ricordare gli altri ospiti del festival annunciati fino ad oggi. Quello di Francesco De Gregori sarà un altro gradito ritorno, dopo il grande successo del suo concerto nella Prato Estate del 2012: il cantautore sarà sul palco di piazza Duomo mercoledì 4 settembre, con Angela Baraldi ad aprire la serata. De Gregori proporrà al pubblico i brani con cui ha segnato per sempre la storia della musica italiana, accompagnato dalla sua band composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabbasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Primiano Di Biase (hammond), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni). E’ un ritorno anche quello di sabato 31 agosto: dopo il sold out al festival dello scorso anno due paladini della toscanità, Giorgio Panariello e Marco Masini per un nuovo round del loro spassoso ed emozionante incontro.

Un ritorno anche quello del 2 settembre con The Kolors, sold out nella prima edizione del Festival nel 2015: Stash, Alex e Dario tornano ad esibirsi a Prato, tappa del lor tour europeo che sta collezionando grande successo di pubblico. E’ invece una novità quella annunciata per martedì 3 settembre: il concerto dal titolo Giamaica per una notte avrò come protagonisti martedì 3 settembre Alborosie Official Page e Africa Unite, per una grande notte del Reggae. Le prevendite dei concerti sono aperte, biglietti su Ticketone.