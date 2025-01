Ritmica, le ginnaste dell’Agorà brillano alle Nazionali a Rimini

Buoni piazzamenti di fine anno per le ginnaste dell’asd Agorà di Poggio a Caiano al campionato nazionale di ginnastica ritmica che si è svolto a Rimini a dicembre. La compagine poggese ai campionati FGI Silver 2024 è stata rappresentata da nove ginnaste della categoria allieve, junior e senior. Alessandra Tronci tra le senior è salita sul terzo gradino del podio con il cerchio e le clavette; Daniela Serbana ha brillato in pedana classificandosi al 9° posto su 89 ginnaste in gara e con un 5° posto nell’esercizio a clavette a pochi decimi dal podio. Una nota di merito anche per Eleonora Girolamo al 7° posto al cerchio, Aurora Tronci anche lei al 7° al corpo libero e Margherita Biagi all’8° posto alle clavette. Grande soddisfazione per la direttrice tecnica Chiara Camuffo che ha accompagnato le ragazze in gara e auspica per il nuovo anno sportivo nuovi importanti risultati nei campionati di ginnastica ritmica del 2025. Da fine ottobre dell’anno scorso, lo ricordiamo, le ginnaste di Agorà hanno un luogo dove allenarsi, e poter praticare la ginnastica ritmica a Poggio a Caiano con la nuova palestra allestita nella tensostruttura di via Giotto.