Ristori, è attivo il portale regionale. Ecco a chi rivolgersi per tutti i dubbi

Dubbi e perplessità sulle richieste di rimborso? Il meccanismo non è semplice, né immediato. La procedura oltretutto è informatizzata e quindi presuppone una conoscenza degli strumenti tecnologici. Ostacoli che potrebbero anche scoraggiare alcuni cittadini colpiti dall’alluvione del 2 novembre a chiedere aiuto. Da oggi è attivo il portale della Regione Toscana per la ricognizione dei danni causati dall’alluvione per i privati. Si accede al servizio online all’indirizzo servizi.toscana.itformulari. La procedura per i privati sarà attiva fino al 31 dicembre.

A fine procedura è possibile scaricare la ricevuta di avvenuto invio con numero di protocollo. La Regione ricorda di tenere scontrini e fatture delle spese già sostenute e foto dei danni subiti. Per chi ha difficoltà nella presentazione online della domanda, dalla prossima settimana saranno attivi anche sportelli help presso centri di facilitazione digitale, centri Digitalmentis, Botteghe della salute, Caaf e Comuni dove potersi recare per la presentazione: l’elenco delle sedi sarà pubblicato la prossima settimana.

Intanto è stata pubblicata una sezione apposita sul sito della Regione Toscana con domande e risposte per cercare di chiarire alcuni dubbi, anche i più minimi legati ad esempio alla documentazione da allegare ai moduli, se valgono o meno gli scontrini fiscali o se sono necessarie fatture di acquisto. Le informazioni sulle procedure di compilazione dei modelli B1 e C1 sono nella sezione ’Faq’ del sito della Regione, al link https:www.regione.toscana.it-emergenza-alluvione-2023. Per avere assistenza ci si può inoltre rivolgere al Caf Cgil di via Isonzo a Montemurlo. Per chi ha bisogno di assistenza per le polizze assicurative e l’eventuale aiuto nella compilazione della modulistica può prendere contatto con Confconsumatori che è a disposizione anche per i mutui. È già possibile chiedere la sospensione del pagamento della rata fino a 12 mesi. La procedura però non avviene in automatico, bisogna fare domanda alla propria banca. Per avere aiuto è possibile chiedere un appuntamento all’associazione via WhatsApp (al numero 380 4640227) o scrivendo una mail a [email protected].

Per quanto riguarda le consulenze tecniche e la valutazione dei danni a case e aziende è possibile rivolgersi alle segreterie degli ordini professionali di architetti, ingegneri, periti industriali e geometri.