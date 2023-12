Furibonda lite al ristorante tra dipendenti. Accoltella un collega al collo

Prato, 16 dicembre 2023 – C’è un arresto per tentato omicidio. E’ scattato ieri sera a Prato. A finire in manette è stato un dipendente pakistano del ristorante cinese di via Cellini a Mezzana che, al culmine di una violenta lite con un altro dipendente cinese lo ha colpito al collo con una mannaia. Al ristorante è arrivata la polizia che ha arrestato l’aggressore.

Notizia in aggiornamento