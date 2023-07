Ennesimo furto con spaccata al Fancy King: buttate giù le vetrine, via la cassa

Prato, 22 luglio 2023 – Le vetrine completamente divelte, come se fossero di cartone e tutto il locale messo a soqquadro. E’ l’ennesima spaccata messa a segno, l’altra notte, al ristorante "Fancy King" di via Valentini. "Abbiamo chiuso il locale alle una – spiega uno dei titolari, Leonardo Fabrizi – e abbiamo ricevuto la chiamata delle guardie giurate alle due e un quarto. Neppure il tempo di andare a letto". I ladri sono entrati in azione poco dopo che i padroni avevano lasciato il ristorante. Hanno tirato calci e pedate agli infissi delle porte di entrata. Poi, hanno sradicato un tombino da terra e hanno cominciato a colpire i vetri con quello. "Cominciano a colpire sempre gli infissi in modo da indebolirli finché non crollano – spiega ancora Fabrizi – Ci devono aver messo del tempo per buttare giù le porte. Hanno agito indisturbati come se non ci fosse nessuno per strada". Una volta entrati nel ristorante, i ladri – con tutta probabilità erano due – hanno arraffato il cassetto che si trova sotto la cassa e sono scappati con pochi spiccioli. I due sono stati ripresi dalle telecamere mentre entravano con le torce. "Hanno portato via solo il fondo cassa, quello che ci resta sono i danni da ripagare. E’ vero che abbiamo l’assicurazione ma anche quella costa. C’è tanta amarezza", aggiunge il titolare. Il ristornate è dotato di allarme collegato al metronotte, ha i vetri antisfondamento e una telecamere interna. "Non sono sufficienti a proteggerci – prosegue Fabrizi – Avevamo avuto la stessa spaccata a dicembre scorso. Qui non si vive più. Via Valentini era una bella strada, con negozi, uffici, sempre ben frequentata. Ora c’è di tutto. Mentre aspettavamo che arrivassero i carabinieri l’altra notte abbiamo visto passare di tutto: c’è un via vai di gente poco raccomandabile. Non saprei nemmeno cosa chiedere, forse più controlli ma non basterebbero comunque. Prato è davvero rovinata".

L.N.