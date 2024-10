Rissa davanti a scuola, daspo urbano a tre ragazzi

Prato, 2 ottobre 2024 – A seguito della rissa avvenuta a Prato, davanti al polo scolastico di via Reggiana, al termine della quale una persona è rimasta ferita, la divisione anticrimine della Questura di Prato ha emesso daspo urbani per due minorenni e per un terzo giovane, con divieto di accesso per un anno nel plesso scolastico e nel vicino parcheggio.

Secondo quanto spiegato dalla Questura in una nota, i tre giovani, che non frequentano le scuole di via Reggiana, sono stati individuati lo scorso 28 settembre nei pressi del polo scolastico a seguito dell'assembramento di persone sfociato in una rissa in strada, e "nella circostanza, i tre ragazzi durante le fasi del predetto evento di rissa si opponevano fisicamente a un operatore di polizia, minacciandolo e spintonandolo".

Ad oggi, spiega la Questura, sono già 40 i rimpatri con foglio di via obbligatorio e 38 i provvedimenti di daspo urbano emessi dalla Questura di Prato e finalizzati "al contrasto al degrado urbano e sociale, nonché a favorire una migliore accessibilità e fruibilità dei luoghi nevralgici per la vita cittadina".