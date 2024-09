Rissa a Prato, un'esplosione di violenza tra ragazzi. “Purtroppo questi episodi si ripetono”

Prato, 28 settembre 2024 – E’ stato rintracciato dal 118 e dagli agenti della polizia di Stato in via delle Gardenie, poco distante da dove è avvenuta la maxi rissa nel parcheggio tra i plessi scolastici del Datini e del Dagomari, poco dopo le 13 di ieri. Il giovane, un 17enne, aveva una ferita e perdeva sangue da una gamba, dopo essersi azzuffato con altri giovani tutti ben nascosti sotto i cappucci delle felpe e dei giubbotti.

Un’esplosione di violenza che è finita in un video poi condiviso sulla pagina Facebook di ’Welcome to Florence’: botte, pugni e alla fine è spuntato anche un coltello o comunque un oggetto appuntito brandito da uno dei giovani coinvolti - saranno stati una ventina circa - nella colluttazione in strada tra studenti impauriti che uscivano ed altri che entravano a scuola. La lite è scoppiata proprio in un momento particolare della giornata, al cambio turno delle lezioni che sono ancora con orario provvisorio e sono spalmate tra la mattina ed il pomeriggio. E c’è chi tra gli studenti ha ritardato ad entrare a scuola perché intimorito per quanto stava accadendo tanto da mettere in allarme la dirigenza dei due istituti superiori.

La vicepreside del Dagomari, Cristiana Cecconi, è uscita fuori dalla scuola e si è trovata di fronte ad una scena quasi da guerriglia urbana. All’arrivo dei professori il gruppo di facinorosi si è disperso, mettendosi in fuga. A terra sull’asfalto è rimasto un 17enne con una gamba sanguinante. Anche lui poi è scappato, ma è stato ritrovato da polizia e soccorritori del 118 in via delle Gardenie: si tratta di un giovane di nazionalità marocchina, pare residente in Emilia Romagna, che ha riportato tre ferite lievi ad una coscia causate probabilmente da un oggetto appuntito. L’adolescente è stato trasportato con l’ambulanza al pronto soccorso del Santo Stefano: le ferite sono state suturate con colla chirurgica ed una con due punti. Le sue condizioni non sono preoccupanti.

Come fa sapere la vicepreside del Dagomari “il giovane ferito non è uno dei nostri studenti, come neppure l’altro ragazzo che era insieme a lui. Quando ci siamo accorti di quanto stava succedendo abbiamo dato l’allarme e al 118 e alle forze dell’ordine, insieme anche alla preside del Datini. Purtroppo, specialmente ad inizio anno, si ripetono certi episodi di violenza all’esterno degli istituti scolastici. Il numero di giovani e di persone che transita in questa zona è altissimo e la passerella che attraversa la via Leonardo da Vinci fa sì che arrivino gruppi anche da altre zone della città”. Sull’episodio massimo riserbo da parte della polizia che sta portando avanti le indagini.