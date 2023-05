Rissa e lesioni gravi: 24 minorenni denunciati a Prato

Prato, 6 maggio 2023 - Rissa e lesioni gravi: sono questi i reati per cui sono stati denunciati i 24 minorenni tra i 14 e 17 anni, che secondo gli inquirenti di Squadra mobile della questura e dei carabinieri del comando di Prato, sono coinvolti nell'episodio di violenza del 21 febbraio scorso ai giardini di via Colombo. In quella circostanza, infatti, uno dei ragazzi (anche egli denunciato) di 14 anni fu preso a martellate in testa: riportò un trauma cranico ed è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico all'ospedale Meyer.

Le indagini per fare chiarezza sull'inquietante caso sono coordinate dalla Procura dei minori di Firenze. Gli investigatori della Squadra Mobile e militari dei Carabinieri di Prato hanno svolto 24 perquisizioni personali, domiciliari e informatiche vagliando telefoni cellulari, pc e tablet, appartenenti ai minorenni indagati per rissa e lesioni gravi. L’inchiesta, dunque, trae origine dal violento episodio avvenuto il 21 febbraio scorso, che si è consumato nel parco pubblico di via Colombo. In particolare, a seguito alcune pregresse liti ed una prima colluttazione avvenuta il giorno precedente tra gruppi di minorenni residenti a Prato, alcuni giovani avrebbero scatenato la violenta rissa.

Secondo le indagini svolte, si tratta di adolescenti appartenenti a due gruppi, uno composto da giovani cinesi e l’altro da giovani italiani, anche di origini albanesi e marocchine: le due risse sarebbero scoppiate per futili motivi, ma le indagini non si fermano qui.