Rispettare la dignità dell’uomo. Cinque incontri su lavoro e diritti. Così la Diocesi entra nei circoli

Quali proposte per far rispettare i diritti sul lavoro e garantire la dignità delle persone? Se ne parlerà in cinque incontri sulle tematiche di immigrazione, cura, pace, ambiente e giovani, organizzati dall’ufficio per la Pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Prato.

Il primo appuntamento in programma, sul tema "lavoro e immigrazione", sarà martedì 7 alle 21,15 nei locali del circolo Acli Giorgio La Pira in via Donizetti.

"Il nostro obiettivo – spiega Fulvio Barni, direttore dell’Ufficio diocesano di pastorale sociale e del lavoro – è quello di alzare il livello della discussione in città su queste tematiche e di farlo ponendoci come parte attiva di un percorso partecipativo, che inizia con cinque serate su argomenti specifici e proseguirà a inizio estate con le cosiddette “piazze della democrazia” sperimentate a Trieste".

L’iniziativa infatti nasce come proseguimento degli spunti e del metodo di lavoro emersi durante la Settimana sociale di Trieste del luglio scorso, alla quale ha partecipato anche il vescovo Giovanni Nerbini, e in particolare dalla volontà di agire a seguito degli ultimi episodi di sfruttamento nei confronti degli operai stranieri nel distretto tessile e del tragico incidente avvenuto allo stabilimento Eni di Calenzano.

"Poi riuniremo le proposte emerse - aggiunge Barni - e penseremo a come organizzare le “piazze della democrazia”, che si terranno in città, probabilmente in centro nei mesi successivi". Questo strumento, già sperimentato a Trieste, è un momento di dibattito pubblico che si svolge in una zona della città, solitamente una piazza, al quale possono partecipare non solo gli "addetti ai lavori", ma anche i cittadini, turisti e curiosi di passaggio catturati dal tema di cui si sta discutendo. "Ascoltando una pluralità di voci è possibile elaborare proposte condivise – conclude Barni – l’esperienza sinodale ci ha insegnato quanto possano essere utili questi momenti di confronto aperti".

Ecco il programma completo degli incontri, tutti aperti al pubblico di lavoratori, studenti, cittadini e a tutti coloro che sono interessati alle tematiche.

Di "lavoro e cura", si parlerà il 14 gennaio al circolo Acli “Achille Grandi“ a Chiesanuova;

La settimana successiva, il 21 gennaio in San Domenico l’argomento sarà "lavoro e pace".

Chiude il mese di gennaio, martedì 28, la discussione su "lavoro e ambiente", convocata al circolo Mcl di Vergaio.

L’ultima serata, martedì 4 febbraio, è dedicata a "lavoro e giovani" e si svolgerà al circolo Mcl di Cafaggio.

La struttura degli incontri prevede l’introduzione del tema da parte dell’equipe di pastorale sociale, poi spazio all’ascolto e alla discussione.