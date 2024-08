Ripartenza Galcianese. Sognando i playoff

Riparte dal gruppo dello scorso anno la Galcianese Calcio in vista della nuova stagione in Seconda Categoria. L’ambizione non è solo quella di una salvezza anticipata, ma anche di potere essere protagonisti in zona playoff. In panchina confermato mister Andrea Bertini. Ecco il gruppo. Portieri: Claudio Santacroce ed Ermanno Varosi. Difensori: Mattia Calamai, Lorenzo Cirri, Edoardo Dell’Omo, Edoardo Nastri, Kledis Osmani, Giulio Sanesi, Niccolò Braccini. Centrocampisti: Alessandro Cappelli, Niccolo De Felice, Marco Di Mauro, Filippo Foligni, Lorenzo Girolamo, Marco Tartoni, Niccolò Aiazzi, Alessio Zangirolami. Attaccanti: Dennis Agbonifo, Matteo Del Bianco, Jacopo Micheli, Tommaso Nannini, Mattia Traversi, Lorenzo Pocai. "Abbiamo l’opportunità di non commettere gli errori dell’anno scorso – spiega il presidente biancazzurro Andrea Andreini - Vogliamo fare un campionato da protagonisti: sono sicuro che i ragazzi sapranno dimostrare il loro reale valore". Gli fa eco il direttore sportivo Marco Reali: "Abbiamo costruito una squadra giovane, con ragazzi interessanti. Speriamo di fare un bel campionato, di salvarci il prima possibile e poi di provare a fare qualcosa in più". Poi la parola a mister Bertini: "Questa è una squadra confermata nella totalità dell’organico. Nelle ultime dieci partite dell’anno scorso abbiamo fatto molto bene e vogliamo continuare su questo trend. Appartenenza, gruppo e unione fin dallo spogliatoio dovranno essere i tratti distintivi della squadra". Annunciati anche i mister del settore giovanile e del comparto femminile. Partendo dal calcio in rosa, Chiara Carradori sarà tecnico della prima squadra e dell’Under 15. Claudio Santacroce seguirà invece la Juniores provinciale maschile (sarà pure allenatore dei portieri) e Giovanni D’Amico l’Under 18. Poi due volti nuovi: Mirko Bolognini agli Allievi B e Roberto Chellini ai Giovanissimi A. Il tecnico della prima squadra Andrea Bertini allenerà anche i Giovanissimi B. Infine l’allenatore dei portieri del settore femminile sarà Sentilian Lacinej.