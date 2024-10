Riparazione macchinari per il comparto alimentare

1 TECNICO ELETTROMECCANICO

Impresa di Prato sta cercando ancora un tecnico elettromeccanico per mansioni di manutenzione e riparazione di macchinari per il comparto alimentare (confezionatrici, tritacarne, sottovuoto, nastri trasportatori, lavastoviglie, forni...etc). Preferibile possesso di diploma elettronico - elettrotecnico -meccanico. Orario di lavoro full time, l’impresa offre un contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione in indeterminato. Richiesta disponibilità a trasferte giornaliere. Per candidarsi all’offerta in oggetto è necessario registrarsi online sulla piattaforma regionale Toscana Lavoro, dalla quale inoltrare la candidatura. Patente di guida: B (Rif.:PO-235293)