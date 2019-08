Prato, 13 agosto 2019 - Due minorenni che si erano allontanate da due centri educativi toscani, uno a Firenze e l'altro a Massa Marittima (Grosseto), dove erano state collocate su ordinanza del tribunale dei minori, sono state rintracciate dalla polizia ferroviaria di Prato a bordo di un treno Intercity proveniente da Trieste.

Gli agenti le hanno identificate in seguito ad una chiamata del capotreno, che al controllo biglietti aveva trovato le due ragazze sprovviste di biglietto e di documenti. Le giovani, secondo quanto riferisce la polizia, hanno spiegato di essersi allontanate dai due centri per trascorrere qualche giorno di vacanza insieme. Entrambe sono state riaccompagnate dalla polizia ferroviaria nelle strutture di provenienza. Dall'inizio del 2019, sono già 47 i minori non accompagnati rintracciati dal compartimento Polfer della Toscana, e successivamente affidati a parenti o ad appositi centri.