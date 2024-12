Rinforzi in Questura 17 nuovi agenti tutti già in servizio

Hanno preso servizio i 17 nuovi poliziotti assegnati alla Questura di Prato. Si tratta di 17 agenti provenienti dalle scuole Allievi agenti di Piacenza, Trieste, Caserta, Nettuno e Campobasso. Il questore De Lorenzo, che ha incontrato i nuovi agenti, ringrazia il Dipartimento della Pubblica Sicurezza per l’incremento di organico, ed evidenzia che "le nuove assegnazioni testimoniano l’attenzione che l’amministrazione della Pubblica sicurezza dedica alla Questura di Prato e alla intensa e nota attività della polizia non solo nel campo della prevenzione e del controllo del territorio ma anche negli aspetti amministrativi che sono connessi alla gestione delle problematiche indotte dalla molte comunità straniere". Quest’ultimo aspetto ha convinto il questore a potenziare l’Ufficio immigrazione per rispondere in modo ancora più efficace alle necessità. Sui 17 poliziotti ci fu anche una polemica politica dopo l’annuncio dato dal leghista Claudiu Stanasel.