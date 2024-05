"Rifiuti zero. E dal Pd meno populismo"

Non serve un termovalorizzatore, ma una nuova strategia sociale, economica e culturale che coinvolga anche la cittadinanza basata sull’approccio "rifiuti zero". Una strada che hanno intrapreso diverse città europee aderendo al protocollo Zero Waste e che, per primo in Italia, sta portando avanti anche il Comune di Capannori, per restare in Toscana. Il Pd di Prato ha attaccato la deputata di Forza Italia Erica Mazzetti e il centrodestra evidenziando una buona dose di populismo, degno del "primo" Movimento 5 Stelle, senza peraltro esprimersi circa la propria visione. Colpisce poi come il partito che a livello locale si è detto contrario al termovalorizzatore, chiamandolo "inceneritore", sia lo stesso che a livello regionale si è espresso positivamente sulla rivalutazione volumetrica della discarica del Cassero di Serravalle. Senza dimenticare il parere favorevole dei sindaci Pd di Montale e Quarrata alla proroga per quattro anni dell’inceneritore di Montale. Mi sembrano contraddizioni evidenti. Perchè il Pd locale non ha mai fatto una battaglia per alleggerire il carico su Gida, che attualmente smaltisce le acque nere di quasi tutta la Toscana? Chi come Mazzetti propone un termovalorizzatore quando tutte le principali città europee dotate di questi impianti si stanno chiedendo se ridurre il loro utilizzo o chiuderli proprio per voltare pagina, dimostra di essere fermo alla fine degli anni ‘90. Bisogna piuttosto strutturare un sistema di raccolta che aumenti ulteriormente la quantità di materiale differenziabile, diminuendo la quantità di rifiuti prodotti, premiando i cittadini virtuosi con una tariffa puntuale sui rifiuti, incentivando il riutilizzo del materiale riciclato e sostenendo la produzione di prodotti totalmente riciclabili

Jonathan Targetti

Candidato sindaco

lista civica Targettopoli