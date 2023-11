Rifiuti alluvionati, le strade dove saranno rimossi il 10 novembre

Prato, 9 novembre 2023 – Ecco l’elenco delle strade sulle quali i vari gruppi di operatori effettueranno lo sgombero dai rifiuti alluvionati il 10 novembre.

Zona Sant'Ippolito/Galciana:

via Sant'Ippolito

via Visiana

via Traversa per Mazzone

via sulla Vella

via Ciulli

via Guilianti

via delle Caserane

Zona Viaccia:

via Pistoiese (tratto dal Chiesino di Narnali a via Traversa per Mazzone)

via Calatafimi

via A. Forti

via di Montemurlo

Zona Maliseti:

via Marzabotto

via Salvo d'Acquisto

via Anzio

via Cefalonia (da completare)

Zona Villa Fiorita/Galceti/Santa Lucia:

via San Martino per Galceti (tratto tra via Cilianuzzo e via A. Carlesi)

via Forlanini

via Morgagni

via degli Abatoni

via del Guado a Santa Lucia

Fare attenzione a non mescolare ai rifiuti alluvionati i rifiuti ordinari. In particolare creano problemi i rifiuti organici.