Riduzione delle liste d’attesa: "Incentivi per gli infermieri. La Regione non li dimentichi"

"La Regione Toscana non può dimenticarsi degli infermieri e del personale del comparto sanitario. Così, come è stato raggiunto l’accordo della produttività aggiuntiva per i medici proprio con l’obiettivo di contenere le liste di attesa, auspichiamo che quanto più rapidamente possibile la Regione ci chiami per trattatare la maggiorazione che per effetto della Legge finanziaria 2024 interessa anche questa categoria di lavoratori". Mauro Giuliattini, reggente regionale Fp Cisl Toscana, interviene nella più calda domenica dell’estate per affrontare una tematica altrettanto rovente qual è quella degli incentivi per gli operatori della sanità e mirati all’abbattimento delle liste d’attesa. Il nuovo accordo per la dirigenza medica siglato con la Regione Toscana porta la maggiorazione a 100 euro l’ora, secondo quanto stabilito dalla Legge finanziaria.

"Anche gli infermieri contribuiscono con il loro lavoro e il loro supporto a tagliare le liste d’attesa – aggiunge Giuliattini – ed è giusto che si arrivi anche per loro a siglare un accordo per la valorizzazione della produttività. E’ per questo che auguriamo un incontro, più volte sollecitato, con l’assessorato competente perché non si crei una discrasia tra lavoratori che contribuiscono, ognuno per la propria professionalità, a contenere le liste d’attesa e a reggere il sistema sanitario". Agli infermieri la Legge finanziaria 2024 prevede una maggiorazione oraria aggiuntiva pari a 60 euro. Dunque, la Cisl Fp Toscana ha lanciato la richiesta e attendere una risposta rapida da parte della Regione.

Sa. Be.