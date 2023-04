"Ridurre il gap di competenze"

Fra i neoassunti toscani adulti mancano soprattutto competente tecniche (26%), efficacia personale (15%) e competenze linguistiche (15%). Emerge da una ricerca condotta da Aidp Toscana (Associazione italiana direzione personale), insieme a Kilpatrick e Università di Firenze. Lo studio, curato dal gruppo di lavoro composto da Vincenzo Cavaliere, Claudia Conti, Claudio Gasparri, Simona Giuliani, Lorenzo Mori, Martina Mori, Claudia Paoletti, Meri Pieri, Eva Stella e Silvia Sulpizi, è stato presentato in Regione Toscana. "Obiettivo della ricerca e del convegno – spiega Claudia Paoletti, managing partner di Kilpatrick Executive Search – è ridurre il mismatch, il disallineamento fra le competenze richieste dal mercato e quelle di chi cerca lavoro. Per questo, fra luglio e agosto, abbiamo somministrato a manager, imprenditori e direttori responsabili di 111 aziende toscane un questionario, ottenendo un quadro della situazione". È emerso così che, relativamente ai dipendenti adulti, ci sono difficoltà a trovare le giuste competenze soprattutto nella catena di fornitura, nella manutenzione e automazione (36% dei casi) e ancora nello sviluppo di software e sistemi informativi (un altro 36%). Passando al personale più giovane, l’82% di manager e imprenditori sostiene di avere difficoltà a individuare le giuste risorse, nel 31% dei casi proprio per competenze non in linea con le necessità. I settori più critici sono (38%) quello operativo (produzione, tecnica, manutenzione) e quello digitale e dei sistemi informativi (22%). "La soluzione – conclude Paoletti – è oggi prevalentemente la formazione sul luogo di lavoro, ma è fondamentale interagire con istituzioni del territorio e università per colmare il gap durante il periodo di studio, formazione e orientamento"

Lisa Ciardi