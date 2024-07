Ricordo dello sterminio sinti-rom

Doppio appuntamento venerdì 2 agosto per Porrajmos - in memoria dello sterminio di sinti e rom ad Auschwitz-Birkenau, commemorazione della deportazione avvenuta durante la seconda guerra mondiale.

La manifestazione – organizzata dall’associazione Porrajmos Prato e dall’associazione Sinti Italiani Prato in collaborazione con il Comune di Prato, il Museo della Deportazione e della Resistenza, Aned e Circolo Arci 29 Martiri – inizierà alle 18 nel salone consiliare del Comune.

Qui saranno presenti l’assessora alle politiche per l’integrazione e l’inclusione Maria Logli, l’assessore alle politiche sociali e dell’immigrazione Sandro Malucchi (foto), i rappresentanti dell’associazione Porrajmos e dell’associazione Sinti di Prato, Michele Andreola (in collegamento), Teresa Marini (studentessa vincitrice del premio del treno della memoria), Giulia Tedeschi, Enrico Iozzelli del Museo della Deportazione, Gabriele Alberti di Aned e Angela Riviello di Anpi.

L’evento proseguirà alle 21 presso il chiosco della strega in via di Cantagallo 250 con "Porrajmos, viaggio attraverso musica e testimonianze in memoria dello sterminio dei sinti e dei rom".