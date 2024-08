Riapre il cinema Eden. Da stasera con tre titoli

La città non è deserta come ai tempi d’oro del tessile, ci sono nuovi film in uscita, così il cinema Eden di via Cairoli ha deciso di riaprire prima del solito. Da oggi appunto la multisala del centro storico, un presidio per gli amanti del cinema, accenderà di nuovo i suoi grandi schermi. Il primo titolo in programma è per le famiglie: Cattivissimo me 4, con proiezioni alle 17, alle 18.45 e alle 21. E’ un film d’animazione diretto da Chris Renaud, il sesto lungometraggio del franchise di Cattivissimo Me ed il sequel di Cattivissimo me 3. Esce in Italia proprio oggi. La seconda sala dell’Eden ospita La vita accanto, il film di Marco Tullio Giordana con Sonia Bergamasco (foto), Paolo Pierobon, Valentina Bellè, Beatrice Barison e Sara Ciocca. Basato sul romanzo omonimo di Mariapia Veladiano, con la sceneggiatura scritta dallo stesso Giordana con Gloria Malatesta e Marco Bellocchio. Ambientato negli anni Ottanta, racconta la vita di un’influente famiglia vicentina sconvolta da un evento imprevedibile. Tre proiezioni alle 17, alle 18.45 e alle 21. Terzo titolo è invece It ends with us: Siamo noi a dire basta, con due spettacoli alle 17 e alle 21. Il film è tratto da un romanzo di Colleen Hoover e racconta la storia di Lily Bloom, una donna che dopo un’infanzia traumatica e intraprende una nuova vita a Boston per inseguire il sogno di una vita: aprire una propria attività. Regia di Justin Baldoni, con Blake Lively, Justin Baldoni.

A Montemurlo nel parco di Villa Giamari per il cinema del mercoledì alle 21 c’è Maverik, il film del 2022 con Tom Cruise nei panni del celebre Pete “Maverick” Mitchell, già protagonista del film cult degli anni Ottanta, Top Gun. Ingresso libero.