Ri-Generazione Toscana: inaugurata la Sala prove nello Spazio giovani di Comeana

Comeana (Prato), 16 dicembre 2023 - È stata inaugurata la nuova Sala prove dello Spazio giovani di Comeana, realizzata con il contributo del Consiglio regionale della Toscana, che con il bando Ri-Generazione Toscana (attraverso la legge 3/2022) mette a disposizione risorse per iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni. Alla cerimonia di inaugurazione sono intervenuti la consigliera regionale Ilaria Bugetti, in rappresentanza dell’Assemblea legislativa, e il sindaco di Carmignano, Edoardo Prestanti. La Sala prove è stata realizzata per rispondere e anticipare le esigenze dei giovani del territorio, creando un luogo di aggregazione giovanile, di produzione culturale e creativa. Oggi, dopo i pesanti colpi subiti da quest’area della Toscana con l’alluvione del mese scorso, può diventare anche, nelle intenzioni del Comune di Carmignano, uno strumento di speranza e rilancio sociale. La consigliera Ilaria Bugetti ha ringraziato il Comune, per aver realizzato “un progetto importante, all’interno di uno spazio polivalente in cui offre ai giovani altre attività e altri servizi. Se questi servizi e queste attività esistono, è perché il Comune sa mettere in piedi progettualità e sa capire cosa serve alla sua comunità”. Secondo Bugetti, la realizzazione della sala prove riveste una importanza particolare anche perché realizzata in una cosiddetta “area interna, cioè una di quelle zone più marginali, dove avere dei presidi a vantaggio dei cittadini è strategico, perché fa sì che borghi e comuni di queste dimensioni vengano rivitalizzati, restino vivaci e diano l’opportunità, ai ragazzi e alle ragazze che li abitano, di soddisfare i loro bisogni e coltivare i loro sogni nel luogo in cui vivono. Contribuire a progetti che hanno queste finalità – ha concluso - è, per il Consiglio regionale, motivo di orgoglio e di soddisfazione e ci indica che dobbiamo continuare ad andare avanti su questa strada”.