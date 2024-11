Rete idrica, fogne e marciapiedi. Autunno di cantieri a Carmignano. Viabilità, la mappa delle deviazioni

Cantieri per l’allaccio idrico, le fognature, i marciapiedi e le asfaltature: sarà un autunno di lavori sulle strade di Carmignano. Prosegue, intanto, l’intervento di Publiacqua per il rifacimento della rete fognaria e la realizzazione delle parti mancanti fra La Serra e Carmignano e in questi giorni i lavori sono sulla via Carmignanese, dalle 8 alle 17,30 con transito a senso unico alternato. In via degli Asinai, invece, nel tratto di strada subito dopo l’ingresso dalla via Vergheretana è istituito il divieto di transito dalle 9 alle 15 dal 4 novembre per lavori di pubblica illuminazione che dureranno sino al 7 novembre. A Seano, in via Quinto Martini, sino al 9 novembre (dalle 7 alle 19) c’è il divieto di sosta sul lato della strada senza numero civico e più precisamente sono soppressi 15 stalli di sosta per autovetture sul lato destro della strada, per lavori di abbassamento del marciapiede esistente finalizzati all’apertura di 2 nuovi passi carrabili ed alla realizzazione di 2 allacciamenti alla fognatura. Fra i vari interventi da eseguire nelle prossime settimane, il Comune di Carmignano ha programmato l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della via Arrendevole, nel tratto in piano, suddividendo tale intervento in due lotti in relazione anche alla previsione di costruzione di una rotatoria per una nuova viabilità di collegamento con via Ginestre, al fine di migliorare la sicurezza stradale. La via Arrendevole collega La Serra ad Artimino ed è la fra le strade più transitate anche perché permette di raggiungere il ponte di Camaioni e quindi l’empolese. L’opera è stata affidata alla ditta "La Calenzano Asfalti Spa" per un importo totale di 156.000 euro.

E sempre in tema di asfaltature il Comune ha programmato l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria di diverse strade dislocate nel territorio quali via Tasso e porzione di via Petrarca a Comeana, alcuni tratti di via Baccheretana nel centro abitato di Seano, alcuni tratti di via Pistoiese e via Sasso nella frazione di Santa Cristina a Mezzana. L’appalto è stato affidato alla ditta Co.Edil srl di Montemurlo per una spesa totale di 107.000 euro e sono finanziati con un mutuo della Cassa Depositi e Prestiti.

M. Serena Quercioli