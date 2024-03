Resta chiusa fino a maggio la Sp3

Ancora brutte notizie sull’isolamento che sta vivendo la Val di Bisenzio da quando due frane, una a nord e una a sud, hanno bloccato il transito in entrata e in uscita lungo la Sr 325: l’altro accesso per raggiungere la piana, dalla parte ovest - con una via non bellissima ma praticabile e assai più larga delle attuali "vie di fuga" di Faltugnano e Figline - resta chiuso. La Provincia ha infatti comunicato ieri che l’attesa riapertura della Sp3 slitta di ulteriori due mesi. "Proseguono senza interruzioni i lavori di manutenzione straordinaria – si legge nella nota – La Provincia ha emesso una nuova ordinanza con la quale si è resa necessaria la proroga della chiusura temporanea fino al 5 maggio, a seguito dell’approvazione della variante che ha fatto emergere la necessità di lavorazioni suppletive indifferibili. Pertanto, è stata disposta la chiusura del tratto di strada e la sospensione della circolazione veicolare a tutte le categorie". Annunciata per dicembre, slittata poi a marzo - con tante proteste da parte dei cittadini e del Comitato della Limentra – arriva ora la terribile notizia della proroga della conclusione dei lavori. Basta pensare che la Sr 325 era stata indicata come la via alternativa per raggiungere località come L’Acqua, Fossato, Gavigno e Casalino...