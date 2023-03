Responsabilità dei genitori e dei gestori

Le famiglie con figli adolescenti sono sempre alle prese con il dibattito sui rischi nelle discoteche. Le notizie di cronaca colpiscono soprattutto quando sono coinvolti minori. Gli eventi riportati hanno cause differenti: in primo luogo, i minori che frequentano le discoteche sono alla ricerca di un’esperienza di socializzazione e divertimento, che spesso li porta a comportarsi in modo impulsivo e quindi a correre dei rischi.

In secondo luogo i minori possono trovarsi in discoteca senza la corretta supervisione degli adulti o senza un adeguato controllo da parte dei gestori del locale, cosicché può aumentare il rischio di situazioni pericolose.

Inoltre, in alcuni casi, i minori possono essere tentati dall’uso di sostanze illegali o da abuso di alcool.

Tuttavia è importante ricordare che i gestori delle discoteche hanno l’obbligo di garantire la sicurezza dei propri clienti, in particolare dei minori, e di rispettare le leggi e le normative che regolano l’accesso dei minori ai locali notturni. Solo in caso di mancato rispetto di tali obblighi, possono verificarsi situazioni di pericolo o di rischio per i minori che frequentano le discoteche.