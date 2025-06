Rellini, il ritorno. Il regista pratese gira un film qui

Da qualche giorno lo studio fotografico di Carlo Gianni si è trasformato per la prima volta in un set cinematografico, con grande entusiasmo da parte di tutto cast tutto pratese. Per lo stesso Carlo Gianni si tratta di un debutto nel mondo del cinema in qualità di produttore. Dietro la macchina da presa, anzi la telecamera, Mario Rellini che torna nella sua città dopo molti anni di assenza. Rellini è stato per anni un punto di riferimento della scena culturale teatrale pratese, nonché regista di successo. E Rellini parla come un fiume in piena di questo nuovo progetto dal titolo assai stravagante che non può che suscitare curiosità: "Attenzione: le immagini che seguono potrebbero urtare la vostra sensibilità". Al centro della storia, una donna che si racconta davanti alla telecamera, una confessione misteriosa mentre intorno succedono alcune cose che scopriremo solo sul grande schermo. La presenza femminile del film è interpretata da Valentina Banci, sempre brava, reduce da una serie di esperienza teatrali di successo che hanno confermato il sul talento. "E’ un testo filosofico che però ha dentro le due anime di Mario", ricorda l’attrice. Intorno a lei un uomo in silenzioso movimento sullo sfondo, interpretato da Roberto Visconti,un altro talento pratese, che aggiunge: "Ho trovato nel testo molti aspetti filosofici e allo stesso tempo una grande attualità". Pur trattandosi di cinema, Rellini metterà in scena tutta la sua lunga esperienza teatrale che ha vissuto nella sua città. "E’ un testo politico" ama ricordare il regista, aggiungendo con orgoglio una serie di particolari tecnici, "Sarà un film in bianco e nero e per buona parte sarà girato con una serie di piani sequenza".

Il cast si avvale della presenza di Francesco Pecini alla direzione della fotografia e di Daniela Mantellassi che ha partecipato alla scrittura della sceneggiatura. Tra pochi giorni il film sarà ultimato, per passare poi al montaggio. Con l’obiettivo di partecipare ai prossimi festival cinematografici. Una nuova esperienza cinematografica per Mario Rellini che negli anni passati era stato il co-sceneggiatore di Il signor Quindicipalle di Francesco Nuti ed anche autore del film Balletto di guerra uscito nel 2004. Dopo molti anni di assenza, un gradito ritorno nella sua città.

Federico Berti