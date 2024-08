Regala alla Questura una chitarra speciale. Il dono di Paoletti

L’azienda pratese "Paoletti Guitars" ha donato alla questura di Prato una chitarra con i colori della Polizia di Stato, in segno di ringraziamento per l’imegno quotidiano delle forze dell’ordine. La consegna è avvenuta mercoledì direttamente al questore De Lorenzo da parte del titolare dell’azienda, Fabrizio Paoletti. La chitarra è un pezzo unico e non replicabile, che riporta anche lo stemma e l’insegna dei 172 anni della Polizia di Stato. La "Paoletti Guitars" vanta clienti di fama mondiale come Jeith Richards e Roger Waters.